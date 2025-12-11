118. ÖGG Sınavı Ne Zaman? Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Sınav Tarihi (14 Aralık 2025)

🚨 118. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI (ÖGG) NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi netleşmiştir.

SINAV TARİHİ

14 Aralık 2025 Pazar günü düzenlenecektir. Bu sınav, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

ÖGG sınav giriş belgelerine ÖGNET platformu üzerinden erişim sağlanabilmektedir.