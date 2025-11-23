15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, yarın gerçekleştirilmesi planlanan atamayla 15 bin sözleşmeli öğretmen daha eğitim kadrolarına dahil edilecek.

Bakanlık, öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşım doğrultusunda öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması ve alan bazlı atama politikalarını sürdürüyor. Bu kapsamda eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen çalışmalar yürütülüyor; resmi eğitim kurumlarının norm kadroları incelenerek mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor ve alanlara göre ihtiyaç dağılımları takip ediliyor.

Bakanlık verilerine göre, yarın yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla birlikte görevdeki öğretmen sayısı 1 milyon 49 bin 564’e ulaşacak.

Atamalarda en fazla kontenjan ayrılan branşlar sırasıyla sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların belirlenmesinde, öğretmen istihdamında güçlük yaşanan ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor. Ayrıca ülke genelinde alan bazlı öğretmen ihtiyacının toplam ihtiyaca oranı doğrultusunda ilk atama kontenjanları oluşturuluyor.

Resmi eğitim kurumlarına 2003–2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmen atanırken, 24 Kasım’da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla toplam sayı 836 bin 351’e yükselecek. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan analizlerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari seviyede olduğu, bazı alanlarda ise ilgili programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde bulunduğu ifade ediliyor.