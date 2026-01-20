15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre yarıyıl tatilinin ardından okulların açılacağı tarih netleşti. Öğrenciler ve veliler, ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğrenciler 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla yarıyıl tatiline başladı.

15 TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak ve ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaklaşık 5 aylık ikinci dönem eğitim sürecine girecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

