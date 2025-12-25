15 tatil ne zaman? Okullar hangi gün kapanacak, yarıyıl tatili hangi tarihlerde?

MEB 2025–2026 takvimine göre yarıyıl tatili ve ikinci ara tatilin tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte okulların kapanacağı gün.

Sömestr tatili için geri sayım başladı. Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi araştırmalarda ilk sırada yer alıyor.

Birinci dönem, 17 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Eğitimin sona ereceği tarih ise 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi.

MEB takvimine göre ikinci ara tatil, 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Ramazan ayıyla denk gelen bu tatil döneminde öğrenciler kısa bir mola daha verecek.

Veliler ve öğrenciler yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla planlamalarını yapmaya başlarken, eğitim kurumlarında da dönem sonu hazırlıkları devam ediyor.

