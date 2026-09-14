17 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! 2026-2027 eğitim yılı başladı: İşte ara tatil ve sömestir tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders başı yapılırken, okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanan uyum haftasının ardından tüm kademeler sınıfları doldurdu. Yeni dönemde kademeli olarak genişletilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli daha fazla sınıf seviyesinde uygulanırken, sınıfta cep telefonu yasağı ve velilere yönelik randevu zorunluluğu sıkı denetimlerle sürdürülecek.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni eğitim öğretim yılında müfredat ve pedagojik uygulamalara ilişkin öne çıkan başlıklar şöyle:

Kapsamı Büyüyen Sınıflar: 2024-2025 döneminde başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; ana sınıfı ve uygulama sınıflarının yanı sıra ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar; ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar; lise hazırlık ile 9, 10 ve 11. sınıflarda yürürlüğe girdi.

"Maarifin Kalbinde Oyun" Teması: Yeni eğitim yılında eğitim süreçleri oyun odaklı kurgulanacak. Yaş ve gelişim düzeyine uygun geleneksel çocuk oyunları ders müfredatlarına entegre edilecek.

283 Milyondan Fazla Ücretsiz Kitap: MEB, yeni dönem için toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabını sıralara ulaştırdı. Okul öncesi ve 1. sınıflar için "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" dağıtılırken, Türk dünyası kültürünü tanıtan yardımcı materyaller sisteme eklendi.

SINIFTA TELEFON YASAĞI VE VELİLERE RANDEVU ZORUNLULUĞU

Okul içi disiplin ve güvenlik tedbirlerinde taviz verilmeyecek:

Sınıfta Telefon Bulundurulmayacak: Öğrencilerin dersliklerde cep telefonu bulundurmaması uygulaması kararlılıkla devam edecek. Öğretmenler de ders esnasında telefon kullanmayacak; dijital bağımlılıkla mücadelede rehberlik faaliyetleri artırılacak.

Veli Ziyaretlerinde Randevu Şartı: Veli-öğretmen görüşmeleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yapılacak. Randevusuz okul ziyaretlerine izin verilmezken, birinci derece vasi dışındaki kişilerin girişleri sınırlandırılacak.

Güvenlik Çemberi: Okullarda kör noktaların aydınlatılması, araç ve yaya trafiğinin ayrılması ile giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırıldı.

2026-2027 EĞİTİM VE TATİL TAKVİMİ

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği tatil tarihleri belli oldu:

Birinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026

Yarıyıl (Sömestir) Tatili: 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma (İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027)

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 - 12 Mart 2027

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 25 Haziran 2027 Cuma