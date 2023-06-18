2023 YKS soruları ve cevap anahtarı

YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu, son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

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