2023 YKS konuları ve soru dağılımı
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ve başvuru tarihleri netleşti. YKS konu dağılımı ile ilgili daha önce Milli Eğitim Bakanlığı arafından yapılan açıklamada, 12'nci sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı belirtilmişti. Peki, 2023 YKS konuları ve soru dağılımı nedir?
Deprem felaketinin etkilediği bölgelerde eğitim alan öğrencilerin 2. dönem devam zorunluluğunun kaldırıldığı açıklanmıştı. Bununla beraber YKS sınav konularında değişikliğe gidildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 12'nci sınıfın 2. dönem konuları sınava dahil olmayacağını belirtti.
YKS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ
• 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
• 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
• Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
• Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
YKS SINAVI SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI
• TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alıyor.
• TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır.
• AYT, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşuyor.
• AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır.
• Sınav süresi ise 180 dakikadır.
• YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor.
• YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır.
YKS 12. SINIF 2. DÖNEM MÜFREDAT KONULARI
MATEMATİK
• Türev
• Anlık Değişim Oranı ve Türev
• Türevin Uygulamaları
• İntegral
• Belirsiz İntegral
• Belirli İntegral ve Uygulamaları
• Analitik Geometri
• Çemberin Analitik İncelenmesi