2024-2025 Akademik Yılı için yeni öğrenim ücretleri ve katkı payları belirlendi

Açıklanan karara göre, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yönelik birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden alınacak katkı payı devlet tarafından karşılanacak. İkinci ve uzaktan öğretim öğrencileri ise belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyecekler.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2024-2025 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak ve %40 artırımlı olarak ödenecek.

Şehit yakınları, gaziler ve yakınlarından katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Bu durumdaki öğrenciler, ilgili belgeleri ibraz ettikleri tarihte ödedikleri ücretleri geri alabilecekler.

Engelli öğrenciler, engellilik oranına göre indirim alacak ve birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden katkı payı alınmayacak. Engelli raporlarını daha sonra ibraz eden öğrenciler, ödedikleri ücretlerin indirim tutarını geri alabilecekler.

İkinci öğretim ücretlerinin %10’u, öğrencilerin sosyal hizmetlerinde kullanılacak, kalan kısım ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken başka bir programa yerleşen öğrenciler, yeni programlarına ait katkı payı ve öğrenim ücretine tabi olacaklar. Mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin ücretleri ödeyecekler.

Yabancı dille öğretim yapan programlarda ücretler ve katkı payı %50 artırımlı olarak alınacak. Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan ikinci öğretim programları, YÖK'ün uygun görüşü üzerine birinci öğretim programlarına aktarılacak ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olacaklar.