2025 hukuk mesleklerine giriş sınavı başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

ÖSYM, 28 Eylül’de yapılacak 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS için başvuru sürecini başlattı. İşte başvuru şartları, tarihleri ve detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu
2025 hukuk mesleklerine giriş sınavı başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?
Yayınlanma:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül’de düzenlenecek 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025-İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için başvuru sürecini başlattı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 20 Ağustos’a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Sınavlar, hukuk alanında mesleki kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

