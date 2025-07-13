2025 LGS: İstanbul’daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İstanbul'daki liselerin taban puanlarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, tercih sürecinde referans alınan 2024 taban puanlarına göre okulları değerlendirmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait taban puanları henüz yayımlamasa da geçtiğimiz yılın verileri kılavuz niteliği taşıyor. İstanbul’da öne çıkan Anadolu ve fen liselerinde taban puanlar yine oldukça yüksek.

İşte bazı ilçelerdeki en yüksek puanla öğrenci alan okullar:

Fatih:

İstanbul Erkek Lisesi – 500,0000

Cağaloğlu Anadolu Lisesi – 489,3368



Beşiktaş:

Galatasaray Lisesi – 495,1515

Kabataş Erkek Lisesi – 494,5234

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – 484,0046



Kadıköy:

İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 489,6265

Kadıköy Anadolu Lisesi – 482,4601

Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi – 441,8845



Üsküdar:

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – 486,5960

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – 396,2893



Bakırköy:

Yeşilköy Anadolu Lisesi – 454,3768

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi – 442,6383



Veliler ve öğrenciler, tercih döneminde MEB’in e-okul sistemi üzerinden güncel puanları ve kontenjanları takip edebilecek. Uzmanlar, her yıl okul başarı sıralamalarında değişiklikler olabileceğini vurgularken, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun lise tercihi yapmalarının önemini hatırlatıyor.