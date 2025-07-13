2025 LGS: İstanbul’daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Fatih gibi ilçelerdeki Anadolu ve Fen liselerinin 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercih öncesi yol gösteriyor. 2025 yerleştirme için tabloyu kaçırma.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
2025 LGS: İstanbul’daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri
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2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İstanbul'daki liselerin taban puanlarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, tercih sürecinde referans alınan 2024 taban puanlarına göre okulları değerlendirmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait taban puanları henüz yayımlamasa da geçtiğimiz yılın verileri kılavuz niteliği taşıyor. İstanbul’da öne çıkan Anadolu ve fen liselerinde taban puanlar yine oldukça yüksek.

İşte bazı ilçelerdeki en yüksek puanla öğrenci alan okullar:

Fatih:
İstanbul Erkek Lisesi – 500,0000
Cağaloğlu Anadolu Lisesi – 489,3368

Beşiktaş:
Galatasaray Lisesi – 495,1515
Kabataş Erkek Lisesi – 494,5234
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – 484,0046

Kadıköy:
İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 489,6265
Kadıköy Anadolu Lisesi – 482,4601
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi – 441,8845

Üsküdar:
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – 486,5960
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – 396,2893

Bakırköy:
Yeşilköy Anadolu Lisesi – 454,3768
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi – 442,6383

Veliler ve öğrenciler, tercih döneminde MEB’in e-okul sistemi üzerinden güncel puanları ve kontenjanları takip edebilecek. Uzmanlar, her yıl okul başarı sıralamalarında değişiklikler olabileceğini vurgularken, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun lise tercihi yapmalarının önemini hatırlatıyor.

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