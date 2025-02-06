2025 YKS başvuruları başladı: ÖSYM’den detaylı açıklama

21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.

Başvurular, 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 6 Şubat 2025 saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi ya da Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM, sınavla ilgili detaylı bilgilere 2025-YKS Kılavuzu’ndan ulaşılabileceğini belirtti. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurusu yapan adayların da YKS başvurusu yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların, e-devlet üzerinden mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri ve eksik olan bilgilerin üniversite aracılığıyla sisteme işlenmesini sağlamaları gerektiği vurgulandı.