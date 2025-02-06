2025 YKS başvuruları başladı: ÖSYM’den detaylı açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alındığını açıkladı. 2025 YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 YKS başvuruları başladı: ÖSYM’den detaylı açıklama
Yayınlanma:

 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.

Başvurular, 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 6 Şubat 2025 saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi ya da Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM, sınavla ilgili detaylı bilgilere 2025-YKS Kılavuzu’ndan ulaşılabileceğini belirtti. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurusu yapan adayların da YKS başvurusu yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların, e-devlet üzerinden mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri ve eksik olan bilgilerin üniversite aracılığıyla sisteme işlenmesini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli olduÜmit Milli Takım'ın rakipleri belli olduSpor
ösym başvuru
Günün Manşetleri
Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı
İşçilerden İş Gıda’ya çağrı
Trump'tan bir tehcir açıklaması daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki can kaybı 47 bine ulaştı
Sinan Ateş davasında yeni gelişme
Vatan Partisi ABD Büyükelçiliği önünde
İngiltere’ye PKK/YPG’yi tanıma çağrısı!
MSB kaynakları 'teğmenlerin' ihraç nedenini açıkladı
Son dakika! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın
Çok Okunanlar
Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil!
Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları... Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları...
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?