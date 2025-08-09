2025-YKS kılavuzu güncellendi! Tercihleri etkileyecek kritik baraj kararı
ÖSYM, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda hukuk fakültelerine giriş için gerekli başarı sırasını 125 bin olarak güncelledi. Değişiklik, tercih süresi içinde adayların tercihlerini yenilemesine olanak tanıyacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda değişiklik yaptı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 Ağustos’ta açıklanan kılavuzda hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan 100 bin başarı sırası, yargı kararıyla durduruldu.
Yeni düzenlemeye göre, hukuk lisans programlarına başvurabilmek için gerekli en düşük başarı sırası 125 bin olarak belirlendi.
Güncellenen kılavuz, “osym.gov.tr” adresinde erişime açıldı. Tercih süresi devam eden adaylar, bu değişiklik nedeniyle tercihlerini güncelleyebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı