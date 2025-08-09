2025-YKS kılavuzu güncellendi! Tercihleri etkileyecek kritik baraj kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda değişiklik yaptı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 Ağustos’ta açıklanan kılavuzda hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan 100 bin başarı sırası, yargı kararıyla durduruldu.

Yeni düzenlemeye göre, hukuk lisans programlarına başvurabilmek için gerekli en düşük başarı sırası 125 bin olarak belirlendi.

Güncellenen kılavuz, “osym.gov.tr” adresinde erişime açıldı. Tercih süresi devam eden adaylar, bu değişiklik nedeniyle tercihlerini güncelleyebilecek.