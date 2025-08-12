2025-YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı yarın başlıyor

Spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenecek 2025-YKS Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı, 13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Simge Sarıyar
2025-YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı yarın başlıyor
Yayınlanma:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak.

Sınav, 13-15 Ağustos tarihlerinde toplam 6 oturum halinde uygulanacak. Oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30’da başlayıp 13.30’da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30’da başlayacak ve 19.30’da tamamlanacak.

26 BİN 447 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, geçen yıl ilk kez fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulanan ÖZYES’in bu yıl da 6 oturum şeklinde düzenleneceğini belirtti.

"Bu yıl 6 oturum şeklinde düzenlenecek sınava toplam 26 bin 447 aday başvurdu. Bu adaylardan 853'ü milli sporcu, 166'sı engelli aday durumunda." bilgisini paylaştı.

ENGELLİ ADAYLARA İKİ HAK

Ersoy, adaylara uygulamalı sınav için iki hak verileceğini ve en iyi derecenin işleme alınacağını söyledi. Engelli adaylar için de aynı uygulamanın geçerli olacağını vurgulayarak, "Engelli adaylara da 2025-ÖZYES'te Fiziki Yeterlilik Testi uygulanacak. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak." ifadelerini kullandı.

Oturumlarda, emniyet personeli dahil 6 bin 671 görevli görev yapacak. Ersoy, "Sınavda görev alacaklara kolaylıklar, sınava katılacak adaylara başarılar dilerim." diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YKS
