2026 ALES/1 başvurusu ne zaman? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2026 ALES/1 sınavına ilişkin başvuru ve sınav takvimini duyurdu. Başvuru tarihleri netleşirken ücret bilgisi için gözler kılavuza çevrildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için süreç netleşti.

ALES/1 BAŞVURU TARİHİ

ALES/1 başvuru işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ

ALES/1 başvuru ücretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ücret bilgisi, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

ALES/1 SINAV TARİHİ

2026 yılının ilk ALES sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.

