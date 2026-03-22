2026 ALES/1 başvurusu ne zaman? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM, 2026 ALES/1 sınavına ilişkin başvuru ve sınav takvimini duyurdu. Başvuru tarihleri netleşirken ücret bilgisi için gözler kılavuza çevrildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için süreç netleşti.
ALES/1 BAŞVURU TARİHİ
ALES/1 başvuru işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ
ALES/1 başvuru ücretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ücret bilgisi, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
ALES/1 SINAV TARİHİ
2026 yılının ilk ALES sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.