2026 ALES/1 başvurusu ne zaman? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için süreç netleşti.

ALES/1 BAŞVURU TARİHİ

ALES/1 başvuru işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ

ALES/1 başvuru ücretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ücret bilgisi, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

ALES/1 SINAV TARİHİ

2026 yılının ilk ALES sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.