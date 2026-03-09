2026 AÖL 2. dönem sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı.

14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları 2. dönem yazılı sınavları öncesinde adaylar sınav merkezlerini ve oturum bilgilerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak alabilecek.

Ayrıca aynı ekranda bulunan e-Devlet giriş bölümü üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak da sisteme erişim sağlanabilecek.

Sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

Öğrenciler, sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında yer alan “Sınav Giriş Belgesi”ekranından belgelerini temin edebilecek.

FOTOĞRAFI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE UYARI

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi’nde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin sınav giriş belgesi alabilmesi için fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda öğrenciler, 13 Mart 2026 günü mesai saati bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla fotoğraflarını sisteme yükletebilecek.

Sistemde fotoğraf kaydı bulunmayan öğrenciler ise sınav giriş belgesi edinemeyecek.