2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlayan Bursluluk Sınavı için süreç resmen başladı. Adayların ve velilerin merakla beklediği sınav takvimi, soru sayısı ve sonuç tarihine dair tüm detaylar kılavuzda yerini aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularının 9 Şubat tarihi itibarıyla başladığını duyurdu.

1 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 2

Yayımlanan kılavuza göre sınav; resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarını kapsıyor.

2 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 3

Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru maratonu devam ediyor. MEB tarafından yürütülen süreçte, adayların işlemlerini tamamlaması gereken son tarih 11 Mart 2026 olarak belirlendi.

3 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 4

Yurt içinde eğitim gören öğrenciler, başvuru işlemlerini dijital ortamda "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

4 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 5

Yurt dışında bulunan ve e-Okul sistemine kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden başvuru yaparken, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numaraları ile eğitim ataşeliği ya da müşavirliği üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek.

5 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 6

Adayların sınava girecekleri yerleri gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.

6 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 7

80 SORULUK SINAV NİSAN'DA

Öğrencilerin bilgi düzeyini ölçecek olan İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyeleri için standart olarak uygulanacak sınavda, adaylara dört seçenekli 80 soru yöneltilecek.

7 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 8

Öğrencilerin bu soruları yanıtlaması için kendilerine 100 dakika süre tanınacak.

8 9
2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu - Resim: 9

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından başlayacak olan değerlendirme süreci 1 Haziran 2026 tarihinde sona erecek ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden kamuoyuna duyurulacak.

9 9
bursluluk sınavı meb