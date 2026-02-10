2026 bursluluk sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlayan Bursluluk Sınavı için süreç resmen başladı. Adayların ve velilerin merakla beklediği sınav takvimi, soru sayısı ve sonuç tarihine dair tüm detaylar kılavuzda yerini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularının 9 Şubat tarihi itibarıyla başladığını duyurdu.
Yayımlanan kılavuza göre sınav; resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarını kapsıyor.
Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru maratonu devam ediyor. MEB tarafından yürütülen süreçte, adayların işlemlerini tamamlaması gereken son tarih 11 Mart 2026 olarak belirlendi.
Yurt içinde eğitim gören öğrenciler, başvuru işlemlerini dijital ortamda "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Yurt dışında bulunan ve e-Okul sistemine kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden başvuru yaparken, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numaraları ile eğitim ataşeliği ya da müşavirliği üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek.
Adayların sınava girecekleri yerleri gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.
80 SORULUK SINAV NİSAN'DA
Öğrencilerin bilgi düzeyini ölçecek olan İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyeleri için standart olarak uygulanacak sınavda, adaylara dört seçenekli 80 soru yöneltilecek.
Öğrencilerin bu soruları yanıtlaması için kendilerine 100 dakika süre tanınacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın ardından başlayacak olan değerlendirme süreci 1 Haziran 2026 tarihinde sona erecek ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden kamuoyuna duyurulacak.