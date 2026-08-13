2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz'da düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak için girdikleri sınavın sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 1

Değerlendirme süreci sona eren 2026-DGS için resmi duyuru yapıldı. ÖSYM, binlerce adayın katılım gösterdiği ve sonuçlarını beklediği sınavın puanlarını sonuç sorgulama sistemi üzerinden yayımladı.

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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 2

İki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere, eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürme imkanı sağlayan sınav, bu yıl 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti.

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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 3

Sınavın ardından ÖSYM tarafından başlatılan okuma ve değerlendirme işlemlerinin bittiği bugünkü kurumsal açıklamayla kesinleşti.

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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 4

SONUÇ EKRANINA NASIL ULAŞILACAK?

Puanlarını öğrenmek isteyen adayların doğrudan ÖSYM'nin sonuç ekranına yönelmesi gerekiyor.

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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 5

Sisteme giriş işlemleri, sınava katılan adayların T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifreleri ile yapılıyor.

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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 6

Adaylar gerekli bilgileri sisteme girdikten sonra sınav sonuçlarını detaylı olarak görüntüleyebilecek.

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2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı - Resim: 7

DGS SONUÇ EKRANI

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