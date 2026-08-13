2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz'da düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak için girdikleri sınavın sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
Değerlendirme süreci sona eren 2026-DGS için resmi duyuru yapıldı. ÖSYM, binlerce adayın katılım gösterdiği ve sonuçlarını beklediği sınavın puanlarını sonuç sorgulama sistemi üzerinden yayımladı.
İki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere, eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürme imkanı sağlayan sınav, bu yıl 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti.
Sınavın ardından ÖSYM tarafından başlatılan okuma ve değerlendirme işlemlerinin bittiği bugünkü kurumsal açıklamayla kesinleşti.
SONUÇ EKRANINA NASIL ULAŞILACAK?
Puanlarını öğrenmek isteyen adayların doğrudan ÖSYM'nin sonuç ekranına yönelmesi gerekiyor.
Sisteme giriş işlemleri, sınava katılan adayların T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifreleri ile yapılıyor.
Adaylar gerekli bilgileri sisteme girdikten sonra sınav sonuçlarını detaylı olarak görüntüleyebilecek.