2026-EKPSS başvuruları başladı mı? EKPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanlığı, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. 19 Nisan'da gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar başvurularını Şubat ayı sonuna kadar tamamlayabilecek. İşte başvuru tarihleri ve yöntemine ilişkin tüm ayrıntılar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2026-EKPSS başvuruları başladı mı? EKPSS başvurusu nasıl yapılır?
Yayınlanma:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın beklediği 2026-EKPSS takvimini netleştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, engelli vatandaşların kamu personeli olma sürecindeki en kritik aşama olan sınavın başvuruları bugün itibarıyla erişime açıldı.

Son Gün 24 Şubat

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak olan sınav için başvuru ekranı 24 Şubat tarihine kadar açık kalacak. Adayların mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar, başvurularını aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
ÖSYM Başvuru Merkezleri

Kılavuz Detaylarına Dikkat!

Sınava dair başvuru şartları, sınav ücreti ve diğer teknik ayrıntılar 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yayımlandı. ÖSYM, adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 7 ili uyardı: Şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak geliyorMeteoroloji 7 ili uyardı: Şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak geliyorYurt
EKPSS Engelli Memur Alımı
Günün Manşetleri
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
"Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Türkiye–Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma
Çok Okunanlar
Altın yeniden yükselişte Altın yeniden yükselişte
Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor!
En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Asgari ücrete ara zam ve bayram ikramiyesi sinyali Asgari ücrete ara zam ve bayram ikramiyesi sinyali