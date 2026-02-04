2026-EKPSS başvuruları başladı mı? EKPSS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın beklediği 2026-EKPSS takvimini netleştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, engelli vatandaşların kamu personeli olma sürecindeki en kritik aşama olan sınavın başvuruları bugün itibarıyla erişime açıldı.

Son Gün 24 Şubat

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak olan sınav için başvuru ekranı 24 Şubat tarihine kadar açık kalacak. Adayların mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar, başvurularını aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

ÖSYM Başvuru Merkezleri

Kılavuz Detaylarına Dikkat!

Sınava dair başvuru şartları, sınav ücreti ve diğer teknik ayrıntılar 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yayımlandı. ÖSYM, adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.