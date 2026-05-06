2026 EKPSS Sonuçları Açıklandı mı, Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Tarih Verdi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 oturumunun ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 EKPSS sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların bekleyişi sürüyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

EKPSS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.