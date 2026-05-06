2026 EKPSS Sonuçları Açıklandı mı, Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Tarih Verdi

19 Nisan’da yapılan EKPSS sonrası adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı gün belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2026 EKPSS Sonuçları Açıklandı mı, Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Tarih Verdi
Yayınlanma:

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 oturumunun ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 EKPSS sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların bekleyişi sürüyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

EKPSS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.

Nisan enflasyonu sonrası tablo değişti! İsa Karakaş'tan emekli ve memur için yeni zam tahminiNisan enflasyonu sonrası tablo değişti! İsa Karakaş'tan emekli ve memur için yeni zam tahminiEkonomi
Ordu'da aile teşvik programı: 10 çocuk yapana sıfır araba, 8 çocuk yapana belediyede iş verilecek!Ordu'da aile teşvik programı: 10 çocuk yapana sıfır araba, 8 çocuk yapana belediyede iş verilecek!Yurt
kpss
Günün Manşetleri
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği
önemli açıklamalar
Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı!
Hürmüz'de kritik eşik!
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak! Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek!
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?