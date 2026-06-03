2026 EKPSS tercihleri ne zaman? Kadro sayıları belli oldu mu? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tamamlanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için tercih heyecanı başladı. Adaylar, ÖSYM'nin elektronik ortamda erişime açacağı tercih kılavuzunu ve yerleştirme sürecinde belirleyici olacak kadro sayılarını bekliyor.
19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan sınavın sonuçları, 14 Mayıs'ta erişime açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar, tercih ekranının açılacağı tarihi beklemeye başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takviminde EKPSS tercih tarihleri için henüz net bir gün paylaşılmadı. Önceki yıllardaki işleyiş dikkate alındığında, tercih işlemlerinin önümüzdeki aylar içerisinde başlaması öngörülüyor.
TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Süreç resmen başladığında adaylar, işlemlerini elektronik ortamda ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. İşlemlere dair tüm ayrıntılar, yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanacak.
Kılavuz içerisinde kamu kurumlarının talep ettiği kadrolar, öğrenim düzeylerine göre ayrılan kontenjan dağılımları ve aranacak özel şartlar yer alacak.
Adayların işlem öncesinde mezuniyet şartları, sertifika gereklilikleri ve kurumların belirlediği özel kriterleri barındıran bu kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.
2026 YILINDA KAÇ KİŞİ ATANACAK?
Kamu kurumlarına yerleştirilecek engelli personel kadrolarının sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllarda kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenim düzeylerinden binlerce aday yerleştirilmiş, yeni kontenjanlar oluşturulmuştu.
2026 yılına ait kesin kadro dağılımı da tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla ortaya çıkacak. Adaylar, kadro sayıları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ÖSYM cephesinden yapılacak duyuruları takip ediyor.
EKPSS PUANI DÖRT YIL BOYUNCA GEÇERLİ
2026 EKPSS kapsamında elde edilen puanlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
Adaylar, bu geniş zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek tüm merkezi yerleştirmelerde puanlarını kullanabilecek. Puan geçerlilik süresinin uzunluğu, adaylara ilerleyen yıllarda kamu kurumlarının açacağı yeni kadrolara başvuru yapabilme fırsatı da sunuyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI SİSTEMDEN ÖĞRENİLECEK
Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi, tercih takviminin duyurulmasının ardından kesinleşecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM değerlendirme sürecini başlatacak ve sonuçlar kısa süre içinde açıklanacak.
Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle girecekleri ÖSYM sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek.
Kamu kurumlarına atanmaya hak kazanan adaylar, süreci ilgili kurumların duyuracağı belge teslimi ve göreve başlama adımlarıyla tamamlayacak.