2026 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki A Grubu kadrolara atanmak isteyen adayların katıldığı 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün sona eriyor. Sınava giren binlerce aday şimdi gözünü sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM'nin yayımladığı takvimde sonuçların ne zaman açıklanacağı netlik kazandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında A Grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün tamamlanıyor. Memur olma hedefiyle sınava giren adaylar, sınavın ardından sonuç tarihini araştırmaya başladı.
12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. A Grubu kadrolara memur olarak atanma hayali kuran binlerce kişi, ÖSYM'nin resmi açıklamasını bekliyor.
2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından daha önce yayımlanan 2026 KPSS takvimi doğrultusunda Alan Bilgisi sınavının sonuç tarihi de netleşti.
Buna göre sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
2026 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınav sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.