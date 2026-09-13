2026 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından daha önce yayımlanan 2026 KPSS takvimi doğrultusunda Alan Bilgisi sınavının sonuç tarihi de netleşti.