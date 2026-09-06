2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Sınav maratonunun ardından adayların sonucunu merakla beklediği süreç başladı. Kurum tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte testlere ait ilgili dokümanlar internet ortamına yüklendi. Dosyaların yüzde 10'luk bölümü genel erişime açık tutularak herkesin incelemesine sunuldu.