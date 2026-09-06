2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans oturumuna ait soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı. Sınava katılan adaylar ise 10 günlük süre zarfında tüm soruları sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 1

Sınav maratonunun ardından adayların sonucunu merakla beklediği süreç başladı. Kurum tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte testlere ait ilgili dokümanlar internet ortamına yüklendi. Dosyaların yüzde 10'luk bölümü genel erişime açık tutularak herkesin incelemesine sunuldu.

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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 2

Adayların kendi kitapçıklarını kontrol edebilmeleri amacıyla Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişim ekranı aktif hale getirildi.

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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 3

SİSTEM NE ZAMAN KAPANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 4

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 5

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir"

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