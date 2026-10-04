2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, soru kitapçığına AİS üzerinden saat 13.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 1

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u erişime açıldı.

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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 2

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına Temel Soru Kitapçığı diziliminde ulaşabilecek.

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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 3

Erişim, saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sağlanacak.

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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 4

Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapacak.

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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 5

GÖRÜNTÜLEME İÇİN SON TARİH

Adayların Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 6

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait bulunduğu belirtildi.

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2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM erişime açtı - Resim: 7

Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı bildirildi.

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