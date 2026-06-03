2026 KPSS takvimi açıklandı! Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Sınav hazırlıklarına uzun zamandır devam eden adayların merakla beklediği süreç takvime bağlandı. Eğitim derecesine göre oturumlara ayrılan sınavda bu yıl lise (ortaöğretim), ön lisans, lisans ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) uygulanacak. Adaylar, başvuru sürelerini kaçırmamak adına kendi eğitim alanlarına ait tarihleri yakından takip ediyor.