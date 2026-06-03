2026 KPSS takvimi açıklandı! Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimini kamuoyuyla paylaştı. Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve DHBT oturumları için başvuru, sınav ve sonuç açıklanma günleri netleşti.
Sınav hazırlıklarına uzun zamandır devam eden adayların merakla beklediği süreç takvime bağlandı. Eğitim derecesine göre oturumlara ayrılan sınavda bu yıl lise (ortaöğretim), ön lisans, lisans ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) uygulanacak. Adaylar, başvuru sürelerini kaçırmamak adına kendi eğitim alanlarına ait tarihleri yakından takip ediyor.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN MARATON TEMMUZDA BAŞLIYOR
Takvime göre ilk işlem süreci lisans düzeyindeki adaylar için açılacak. KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 6 Eylül 2026 tarihinde girecek. Alan Bilgisi sınavları ise iki gün sürecek; ilk oturum 12 Eylül 2026, ikinci oturum 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Sınav maratonunun ardından lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İki yıllık üniversite mezunlarını kapsayan KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru dönemi 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
Ön lisans düzeyindeki adaylar 4 Ekim 2026 tarihinde sınava girecek. Bu oturumun değerlendirme sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde duyurulacak.
Lise eğitimini tamamlayan adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavında başvuru işlemleri 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak. Sınav 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.
DHBT İÇİN SON TARİHLER BELLİ OLDU
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların girdiği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DHBT oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak ve sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.