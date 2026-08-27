2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'nun sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır? - Resim: 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan adayların beklediği duyuruyu yaptı.

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2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır? - Resim: 2

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'na katılacak kişilerin sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlanarak sistem üzerinden yayımlandı.

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2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır? - Resim: 3

Adaylar, sınav günü hangi okulda ve salonda yer alacaklarını gösteren belgelerine bugün saat 11.00 itibarıyla ulaşmaya başladı.

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2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır? - Resim: 4

Açıklamada, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

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2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır? - Resim: 5

SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK

ÖSYM'nin açıklamasında, 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da vurgulandı.

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