2026 KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'nun sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan adayların beklediği duyuruyu yaptı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'na katılacak kişilerin sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlanarak sistem üzerinden yayımlandı.
Adaylar, sınav günü hangi okulda ve salonda yer alacaklarını gösteren belgelerine bugün saat 11.00 itibarıyla ulaşmaya başladı.
Açıklamada, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.
SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK
ÖSYM'nin açıklamasında, 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da vurgulandı.