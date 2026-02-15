2026 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınava girecek binlerce adayın gündeminde. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na sayılı günler kala, adayların en çok merak ettiği konu sınav giriş belgeleri oldu. Sınav günü giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Bu yıl MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin uygulamalarına bakıldığında, sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunuluyor. Bu nedenle 1 Mart 2026’da yapılacak MSÜ sınavının giriş belgelerinin 19 Şubat 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, MSÜ sınav yerlerini ve diğer tüm ayrıntıları belgeleri üzerinden öğrenebilecek.

MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı 2026

MSÜ sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AİS’e giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek. Dileyen adaylar e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapabilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı ve adresi, salon bilgisi ve sıra numarası yer alacak. Adayların sınava giderken hem sınav giriş belgesini hem de geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.