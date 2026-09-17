2026-TUS 2. Dönem ve STS Tıp sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Binlerce hekim adayının merakla beklediği sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç portalı üzerinden erişime açılırken, adayların cevap kağıtları ve optik işaretlemeleri de incelemeye sunuldu.

SONUÇLAR 'SONUC.OSYM.GOV.TR' ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yayımlanan duyuruya göre sınav sonuç süreci şöyle işleyecek:

23 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına katılan adaylar, sınav puanlarını sistem üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, sınav sonuç bilgilerine sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile giriş yaparak erişebilecek.

CEVAP KAĞITLARI VE OPTİK OKUYUCU KAYITLARI 10 GÜN BOYUNCA YAYINDA

Sınav şeffaflığı kapsamında adayların kendi sınav formlarını inceleyebilmesi için optik sistem ekranı açıldı:

Sınava katılan hekim adaylarının optik cevap kağıdı görüntüleri, yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından kaydedilmiş ham hali ve soruların resmi doğru cevapları 10 gün süreyle sistemde görüntülenebilecek.

İnceleme yapmak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav başlığı altında yer alan "Cevap Kağıdı Görüntüleme" menüsünü kullanarak kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek.