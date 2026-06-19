2026 YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM'den son dakika uyarısı

Türkiye'nin en büyük ve en önemli merkezi sınav organizasyonlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım resmen sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen resmi takvim doğrultusunda, hafta sonu gerçekleştirilecek sınav maratonuna dair tüm teknik detaylar, oturum süreleri ve aday sayıları tescillendi.

3 OTURUMDA DEV ORGANİZASYON: 81 İL VE LEFKOŞA'DA

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan bu büyük sınav maratonu boyunca adaylar, gelecek hedefleri doğrultusunda üç farklı oturumda ter dökecek. Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa da dahil olmak üzere toplam 254 sınav merkezinde uygulanacak sınav, ülke genelinde dev bir operasyona sahne olacak.

YKS Oturumları Başlangıç, Bitiş Ve Süre Bilgileri

1. OTURUM: TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)

YKS'nin ilk ve tüm adayların girmesi zorunlu olan en yoğun ortak oturumu TYT, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Başlangıç Saati: 10.15

Soru Sayısı: 120 soru (Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri)

Sınav Süresi: 165 dakika

Bitiş Saati: Yaklaşık 13.00

Aday Sayısı: 2 milyon 425 bin 628 kişi

2. OTURUM: ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT)

Özellikle 4 yıllık lisans programlarını hedefleyen adayların katıldığı ve puan türlerinde belirleyici rol oynayan ikinci oturum AYT, 21 Haziran Pazar günü sabah kuşağında uygulanacak.

Başlangıç Saati: 10.15

Soru Sayısı: 160 soru (Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik, Fen Bilimleri)

Sınav Süresi: 180 dakika

Bitiş Saati: Yaklaşık 13.15

Aday Sayısı: 1 milyon 627 bin 960 kişi

3. OTURUM: YABANCI DİL TESTİ (YDT)

Dil puanıyla öğrenci alan bölümleri hedefleyen adayların katıldığı; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça testlerinin uygulanacağı son oturum YDT, 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Başlangıç Saati: 15.45

Soru Sayısı: 80 soru

Sınav Süresi: 120 dakika

Bitiş Saati: Yaklaşık 17.45

Aday Sayısı: 203 bin 639 kişi

ÖSYM'den Sürücü Ve Adaylara Önemli Uyarısı

Uzmanlar ve ÖSYM yetkilileri, adayların sınav günü herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyet yaşamamaları için saat kuralına sıkı sıkıya dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Sınav binalarına girişler, sınav başlama saatinden tam 15 dakika önce (sabah oturumları için saat 10.00'da, öğleden sonra oturumu için saat 15.30'da) kapatılacak. Bu dakikadan sonra gelen hiçbir aday, her ne sebeple olursa olsun binalara alınmayacak. Sınav merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanabilecek olası trafik yoğunlukları göz önünde bulundurularak, adayların hareket planlarını erkenden yapmaları büyük önem taşıyor.