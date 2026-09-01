2026-YKS şampiyonları hangi bölümleri seçti? YÖK ilk 1000 tercih listesini açıkladı

Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ilk 1000'e giren şampiyonların yerleştikleri lisans programlarına ilişkin verilerde; sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih bölümü zirvede yer aldı.

SAYISAL ALANDA TIP VE MÜHENDİSLİK YARIŞI

Sayısal puan türünde ilk 1000 başarısı gösteren adayların büyük bölümü sağlık ve mühendislik fakültelerine yöneldi:

Tıp Fakültesi: 490 aday

Toplam Mühendislik: 434 aday

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 194 aday

Bilgisayar Mühendisliği: 135 aday

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: 43 aday

Endüstri Mühendisliği: 38 aday

Uçak Mühendisliği: 24 aday

EŞİT AĞIRLIKTA HUKUK ZİRVEDE, SAYISALA KAYIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'de yer alan adayların tercih tablosunda hukuk, işletme ve iktisat öne çıkarken, dereceye giren bazı öğrencilerin sayısal bölümlere kayıt yaptırması dikkat çekti:

Hukuk Fakültesi: 185 aday

İşletme: 181 aday

İktisat: 171 aday

Tıp (Sayısal yönelim): 57 aday

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Sayısal yönelim): 14 aday

Bilgisayar Mühendisliği (Sayısal yönelim): 12 aday

Endüstri Mühendisliği (Sayısal yönelim): 9 aday

SÖZELDE TARİH VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ÖNDE

Sözel puan türünde Türkiye derecesi yapan adayların en çok rağbet gösterdiği programlar şu şekilde sıralandı:

Tarih: 105 aday

Özel Eğitim Öğretmenliği: 83 aday

Hukuk (Eşit ağırlık puanıyla yerleşenler): 83 aday

Türk Dili ve Edebiyatı: 48 aday

İlahiyat: 46 aday