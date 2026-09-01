2026-YKS şampiyonları hangi bölümleri seçti? YÖK ilk 1000 tercih listesini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre dereceye giren adayların alan bazlı tercih dağılımlarını yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
2026-YKS şampiyonları hangi bölümleri seçti? YÖK ilk 1000 tercih listesini açıkladı
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 Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ilk 1000'e giren şampiyonların yerleştikleri lisans programlarına ilişkin verilerde; sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih bölümü zirvede yer aldı.

SAYISAL ALANDA TIP VE MÜHENDİSLİK YARIŞI

Sayısal puan türünde ilk 1000 başarısı gösteren adayların büyük bölümü sağlık ve mühendislik fakültelerine yöneldi:

Tıp Fakültesi: 490 aday
Toplam Mühendislik: 434 aday

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 194 aday
Bilgisayar Mühendisliği: 135 aday
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: 43 aday
Endüstri Mühendisliği: 38 aday
Uçak Mühendisliği: 24 aday

EŞİT AĞIRLIKTA HUKUK ZİRVEDE, SAYISALA KAYIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'de yer alan adayların tercih tablosunda hukuk, işletme ve iktisat öne çıkarken, dereceye giren bazı öğrencilerin sayısal bölümlere kayıt yaptırması dikkat çekti:

Hukuk Fakültesi: 185 aday
İşletme: 181 aday
İktisat: 171 aday
Tıp (Sayısal yönelim): 57 aday
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Sayısal yönelim): 14 aday
Bilgisayar Mühendisliği (Sayısal yönelim): 12 aday
Endüstri Mühendisliği (Sayısal yönelim): 9 aday

SÖZELDE TARİH VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ÖNDE

Sözel puan türünde Türkiye derecesi yapan adayların en çok rağbet gösterdiği programlar şu şekilde sıralandı:

Tarih: 105 aday
Özel Eğitim Öğretmenliği: 83 aday
Hukuk (Eşit ağırlık puanıyla yerleşenler): 83 aday
Türk Dili ve Edebiyatı: 48 aday
İlahiyat: 46 aday

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