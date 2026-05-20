2026 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Üniversite hayali kuran adaylar, sınav hazırlıklarının yanı sıra sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek için yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor.

ÖSYM tarafından erişime açılacak sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri belli olacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak.

İkinci gün olan 21 Haziran 2026 Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başlayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te uygulanacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Buna göre sınav yerlerinin en geç 10-11 Haziran 2026 tarihlerine kadar ilan edilmesi öngörülüyor.

ÖSYM tarafından resmi duyuru yapıldıktan sonra adaylar, sınav merkezi bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Belgeler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da sınav giriş belgesi sorgulaması yapılabilecek.