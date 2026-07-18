2026 YKS tercihleri hangi tarihte başlıyor? 2026 YKS tercihleri nasıl yapılır, kontenjanlar belli oldu mu?
Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan 2026 YKS'de sonuçlar 22 Temmuz'da erişime açılacak ve hemen ardından tercih maratonu başlayacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasıyla birlikte, üniversite adayları geleceklerini şekillendirecekleri tercih süreci için beklemeye geçti. Sınava giren milyonlarca kişi, tercih listelerini hazırlayabilmek adına sürecin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor.
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2026 YKS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının ilan edileceği 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla kesinleşecek.
Geçmiş yıllardaki sınav ve tercih takvimleri dikkate alındığında, üniversite tercih işlemlerinin temmuz ayının son günleri ile ağustos ayının ilk haftasını kapsayacak şekilde, yaklaşık olarak 27 Temmuz ile 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınması öngörülüyor. Tercih dönemi resmen başladığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle doğrudan ÖSYM AİS adresi üzerinden sisteme girerek yerleşmek istedikleri bölümleri seçebilecekler.
Sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen önce, değerlendirme aşamasındaki son kontroller de tamamlandı. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri detaylı bir şekilde incelendi. Cevap anahtarlarının kontrolleri yapıldı ve gelen itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilerek karara bağlandı.
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun daha önce “C” olarak girilmiş cevabı “A” olarak değiştirildi. Bunun yanı sıra, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı soru tamamen iptal edildi.
DEĞERLENDİRME VE PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Soruların iptal edilmesi ve cevap anahtarında yapılan değişikliklerin ardından adayların puanlarının nasıl hesaplanacağı da netlik kazandı.
Bu prosedür, 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde açıkça belirtiliyor. İlgili maddede şu ifadelere yer verildi:
"Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır."
PUANLAR YANILTICI, SIRALAMALAR BELİRLEYİCİDİR
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte listelerini oluşturacak adaylar için YKS tercihlerinde tek ve en önemli kriter başarı sıralaması olarak kabul ediliyor. Sınavın zorluk veya kolaylık derecesine göre, bölümlerin her yıl açıklanan taban puanları büyük oranda değişiklik gösterebiliyor.
Örneğin, bir önceki eğitim yılında 450 puanla öğrenci kabul eden bir bölüme, sınavın daha zor geçtiği farklı bir yılda 410 puanla yerleşilebiliyor. Buna karşın, o bölümün kabul ettiği genel başarı sıralaması, örneğin ilk 20 binlik dilim, yıllar içerisinde büyük bir sapma göstermiyor. Bu nedenle uzmanlar, adayların tercih listelerini oluştururken aldıkları puana değil, yönelmek istedikleri ilgili puan türündeki genel başarı sıralamalarına odaklanmaları gerektiğinin altını çiziyor.