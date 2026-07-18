2026 YKS tercihleri hangi tarihte başlıyor? 2026 YKS tercihleri nasıl yapılır, kontenjanlar belli oldu mu?

Örneğin, bir önceki eğitim yılında 450 puanla öğrenci kabul eden bir bölüme, sınavın daha zor geçtiği farklı bir yılda 410 puanla yerleşilebiliyor. Buna karşın, o bölümün kabul ettiği genel başarı sıralaması, örneğin ilk 20 binlik dilim, yıllar içerisinde büyük bir sapma göstermiyor. Bu nedenle uzmanlar, adayların tercih listelerini oluştururken aldıkları puana değil, yönelmek istedikleri ilgili puan türündeki genel başarı sıralamalarına odaklanmaları gerektiğinin altını çiziyor.