2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak öğrenebilecek.

Sonuçlara Nereden ve Nasıl Bakılacak?

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edildi. Öğrenciler, yerleştirme durumlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilir:

ÖSYM'nin sonuç sorgulama platformu olan ykssonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi sisteme girerek yerleştiğiniz üniversiteyi ve bölümü doğrudan görüntüleyin.

Sırada Ne Var? Kayıt Sürecine Dikkat!

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, hayallerindeki üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt maratonu başlıyor. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken temel noktalar şunlar:

Kayıt hakkı kazanılan üniversitenin resmi internet sitesindeki duyurular ve akademik takvim yakından takip edilmeli.

Üniversitelerin belirlediği e-kayıt (elektronik kayıt) veya yüz yüze kayıt tarihleri kesinlikle kaçırılmamalı.

Kayıt işlemleri için istenen zorunlu belgeler ve bölüme özel talep edilebilecek ek koşullar (sağlık kurulu raporu, boy-kilo şartı, adli sicil kaydı vb.) ilgili kurumun web sitesinden teyit edilerek önceden hazırlanmalı.