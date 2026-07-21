Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kurumun yürüttüğü yerleştirme hazırlıklarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını bildiren Ersoy, tercih sürecinin işleyişine dair takvimi de netleştirdi. Yapılan bilgilendirmeye göre adaylar, işlemlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sürece ilişkin resmi duyuruyu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla gerçekleştiren ÖSYM Başkanı Ersoy, "Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.