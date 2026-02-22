2026 YMM sınavı ne zaman yapılacak? Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı

Yeminli mali müşavirlik sınavları 2-11 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak. İlk kez katılacak adaylar 27 Şubat’a kadar, tekrar katılacaklar ise 23 Şubat-13 Mart arasında başvuru yapabilecek. SMMM sınavı 25 Nisan’da üç büyük şehirde düzenlenecek.

YMM sınavı hangi tarihte yapılacak, başvuru şartları neler?

Yeminli mali müşavirlik sınavları 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. İlk kez katılacak adayların 27 Şubat’a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarına ilişkin takvim netleşti. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından yayımlanan duyuru Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, 2026 yılı birinci dönem YMM sınavları 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

Sınava ilk kez katılacak adayların başvurularını 27 Şubat’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Daha önce sınava girip tekrar katılacak adaylar ise başvurularını 23 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapabilecek.

İlk kez başvuracak adaylar için şart ne?

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 27 Şubat tarihi itibarıyla hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olma şartı aranacak.

Bu şartı sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı ne zaman?
Öte yandan serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavı da 25 Nisan’da yapılacak.

SMMM sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

Başvuru nasıl yapılacak?

Sınavlara katılmak isteyen adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular https://login.tesmer.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yetkililer, adayların başvuru sürecini son güne bırakmamaları ve sistem üzerinden gerekli işlemleri eksiksiz tamamlamaları gerektiğini belirtiyor.

