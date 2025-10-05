6 Ekim'de okullar tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İstanbul'da yarın okullar açık olacak mı?
Vatandaşların en çok merak ettiği soru, 6 Ekim’in tatil olup olmadığı. İşte yanıtı...
6 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
Vatandaşların en çok merak ettiği soru, 6 Ekim’in tatil olup olmadığı.
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı 6 Ekim Pazartesi günü kutlanacak.
Peki öğrenciler bu gün okula gidecek mi?
Milli bayramlar ve dini bayramlar dışında 6 Ekim günü resmi tatiller arasında yer almıyor.
Bu nedenle resmi kurumlar ve okullar açık olacak.