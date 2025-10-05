6 Ekim'de okullar tatil mi? Yarın resmi tatil mi? İstanbul'da yarın okullar açık olacak mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru, 6 Ekim’in tatil olup olmadığı. İşte yanıtı...

Yayınlanma: Güncellenme:
6 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru, 6 Ekim’in tatil olup olmadığı.


İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı 6 Ekim Pazartesi günü kutlanacak.

Peki öğrenciler bu gün okula gidecek mi?

Milli bayramlar ve dini bayramlar dışında 6 Ekim günü resmi tatiller arasında yer almıyor. 

Bu nedenle resmi kurumlar ve okullar açık olacak.

