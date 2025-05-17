7 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte yeni isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre 7 üniversiteye yeni rektör atanırken birçok üst düzey kamu görevine de yeni isimler getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
7 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte yeni isimler
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Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan atamalarla birlikte:

Alanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turan Sağer
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Akkaya
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mevlüt Karataş
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ekrem Gürel
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ersin Göse
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.
Üst düzey bürokrasiye yeni isimler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı’na Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay görevlendirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığı görevine Halil Cem Öztürk getirilirken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ise İbrahim Şenel atandı.

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