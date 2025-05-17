7 üniversiteye yeni rektör atandı: İşte yeni isimler

Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan atamalarla birlikte:

Alanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turan Sağer

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Akkaya

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mevlüt Karataş

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ekrem Gürel

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ersin Göse

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Üst düzey bürokrasiye yeni isimler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı’na Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay görevlendirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığı görevine Halil Cem Öztürk getirilirken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ise İbrahim Şenel atandı.