Açık lise kayıt işlemleri başladı! MEB duyuru yayımladı!

Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri başladı.2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı III. için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi: http://aol.meb.gov.tr/

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden; okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılır. 2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerse kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.

AÇIK LİSE SINAVLARI'NA GİRİŞ İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir.

İLK KAYIT NEREDE YAPILMALI?

İlk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri için; örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılacaktır. Diğer öğrencilerin açık öğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmî belgeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

AÇIK LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 160 TL anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. Anlaşmalı bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası'dır. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden de yatırabilir.

İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Açık lisesi kayıt işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.