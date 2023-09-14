Açık liseye geçişin şartları belli oldu! İşte MEB'den yapılan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişlere izin verilecek durumlarla dahil açıklama yaptı. Alınan karara göre sadece özel mazereti bulunan öğrenciler açık liselere başvuru yapabilecek.

Açık liseye geçişin şartları belli oldu! İşte MEB'den yapılan açıklama
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Örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran Milli Eğitim Bakanlığı, açık liseye geçişin şartlarını açıkladı.

Alınan karara göre sadece zorunlu ve özel mazeretleri bulunan öğrenciler açık liselere kabul edilecek.

İŞTE AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ŞARTLARININ DETAYLARI

Getirilen yeni sınırlandırmaya göre sadece milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde ve hastanede eğitim alan, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler açık öğretime geçişlerini yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liselerin amacından saptırılarak örgün eğitime alternatif olduğu algısını ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Öte yandan Cengiz Mete, Açık liseye geçiş başvurularının 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

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