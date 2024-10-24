Açıköğretim okullarında geçme notu yükseltildi!

Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim kurumlarına yönelik yeni bir yönetmelik yayımladı. Yapılan düzenlemeyle açıköğretim ortaokulları ve liselerinde tüm dersler için geçme notu artırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Açıköğretim okullarında geçme notu yükseltildi!
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22 Ekim 2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak gizlice giren yönetmeliğe göre, açık öğretim okullarındaki ders geçme puanları örgün eğitimle uyumlu hale getirildi.

Bunun yanı sıra, e-Devlet üzerinden yeni kayıt bölümlerinin açılması ve sınavların çeşitli şekillerde uygulanabilmesi gibi düzenlemeler de hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeye göre, açıköğretim ortaokulları ve liselerden geçme notu 45'ten 50'ye çıkarıldı. Ayrıca açık öğretim ortaokullarında Türkçe dersinden alınan en az 70 puan getirildi.

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