Adana'da okulların açılış tarihi ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.

Adana'da okulların açılış tarihi ertelendi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklama yaptı.

Bakan Özer, "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi. Özer ayrıca Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar ertelediklerini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

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