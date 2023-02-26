Adana'da okulların açılış tarihi ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklama yaptı.
Bakan Özer, "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi. Özer ayrıca Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar ertelediklerini duyurdu.
Kaynak: TRT HaberO öğretmenlere ek tayin hakkı Depremzede öğrencilere eğitim yardımı ÖSYM açıkladı: O sınav ertelendi YÖK merak edilen soruları yanıtladı