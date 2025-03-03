Adaylar dikkat! YKS başvuruları bugün sonlanıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adaylara yönelik yaptığı açıklamada, başvuruların bugün, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla sonlanacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim." dedi.