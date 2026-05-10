ALES 2 ve 3 tarihleri açıklandı! Başvurular ne zaman başlayacak?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuç tarihine odaklanırken, ALES/2 ve ALES/3 sınav takvimi de yeniden gündeme geldi.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre yıl içinde yapılacak ikinci ve üçüncü ALES oturumlarının tarihleri belli oldu.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES/2 sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav için başvurular 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

ALES/2 sonuçlarının ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3 ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 17 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIYOR?

ALES puanı:

yüksek lisans başvurularında,

doktora programlarında,

akademik personel alımlarında

kullanılıyor.

Bu nedenle sınava hazırlanan adaylar, yıl içerisindeki tüm oturum tarihlerini yakından takip ediyor.