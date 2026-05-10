ALES 2 ve 3 tarihleri açıklandı! Başvurular ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 ALES maratonunda gözler yılın ikinci ve üçüncü oturumlarına çevrildi. ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri ile başvuru takvimi netleşti. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuç tarihine odaklanırken, ALES/2 ve ALES/3 sınav takvimi de yeniden gündeme geldi.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre yıl içinde yapılacak ikinci ve üçüncü ALES oturumlarının tarihleri belli oldu.
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre ALES/2 sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınav için başvurular 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
ALES/2 sonuçlarının ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3 ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 17 Aralık 2026 olarak duyuruldu.
ALES PUANI NERELERDE KULLANILIYOR?
ALES puanı:
yüksek lisans başvurularında,
doktora programlarında,
akademik personel alımlarında
kullanılıyor.
Bu nedenle sınava hazırlanan adaylar, yıl içerisindeki tüm oturum tarihlerini yakından takip ediyor.