ALES sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, 23 Kasım tarihinde uygulanan 2025-ALES/3 sınavının değerlendirme süreçleri başarıyla tamamlandı.

Lisansüstü eğitim hedefleri olan binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

ADAYLAR SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilirler.

Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifreleri ile giriş yapılması sonrası görüntülenebiliyor.