ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, ALES ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuru süreci başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 25 Mart 2026 tarihinde başladı ve 2 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 9 Nisan olarak belirlendi. Geç başvuru yapan adaylar sınav ücretini artırımlı olarak ödeyecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/1 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.