ALES/3 için sınav yerleri belli oldu: Giriş belgeleri ÖSYM AİS’te yayımlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025 ALES/3) uygulanmasına kısa süre kala ÖSYM’den önemli bir duyuru geldi. 23 Kasım’da gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, sınava atanmış oldukları bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÖSYM, 2025-ALES/3 için sınav yerlerinin belli olduğunu ve adayların sınava girecekleri salonlara ilişkin atamaların tamamlandığını açıkladı. Sınav giriş belgeleri, 13 Kasım saat 14.00 itibarıyla ÖSYM AİS üzerinden erişilebilir durumda. Açıklamada ayrıca adayların sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

2025-ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10.15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabiliyor. Belgeler ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebiliyor.

ÖSYM takvimine göre 2025 ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden yayımlanacak ve adaylar doğru-yanlış sayıları ile puan ve başarı sıralarını sistem üzerinden görebilecek.