ALES/3 için sınav yerleri belli oldu: Giriş belgeleri ÖSYM AİS’te yayımlandı

ÖSYM, 23 Kasım’da yapılacak 2025-ALES/3 sınavı için adayların bina ve salon bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenebiliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ALES/3 için sınav yerleri belli oldu: Giriş belgeleri ÖSYM AİS’te yayımlandı
Yayınlanma:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025 ALES/3) uygulanmasına kısa süre kala ÖSYM’den önemli bir duyuru geldi. 23 Kasım’da gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, sınava atanmış oldukları bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÖSYM, 2025-ALES/3 için sınav yerlerinin belli olduğunu ve adayların sınava girecekleri salonlara ilişkin atamaların tamamlandığını açıkladı. Sınav giriş belgeleri, 13 Kasım saat 14.00 itibarıyla ÖSYM AİS üzerinden erişilebilir durumda. Açıklamada ayrıca adayların sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

2025-ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10.15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabiliyor. Belgeler ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebiliyor.

ÖSYM takvimine göre 2025 ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden yayımlanacak ve adaylar doğru-yanlış sayıları ile puan ve başarı sıralarını sistem üzerinden görebilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Partili Erhan Usta'ya '3 kuruşluk' tazminat davasıTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Partili Erhan Usta'ya '3 kuruşluk' tazminat davasıGündem
ales ALES sınav
Günün Manşetleri
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Halef dizisi bu akşam var mı? Halef dizisi bu akşam var mı?