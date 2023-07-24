Anadolu Üniversitesi ile Coursera arasında anlaşma! Google'dan Yale Üniversitesi'ne dünyaca kabul görmüş sertifikalar ücretsiz olacak

Anadolu Üniversitesi, e-sertifika anlamında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Coursera platformu ile anlaşmaya varan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine ve mezunlarına bu platformdan yararlanma hakkı kazandı. Coursera platformunda yer alan yüzlerce kurs, 11 Temmuz'da yapılacak tanıtım programından sonra Anadolu Üniversitesi öğrencilerine açılacak.

COURSERA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Coursera, dünya çapında çevrimiçi eğtimler sunan bir platform. 275'ten fazla üniversite ve şirketle ortaklık kuran Coursera'nın ortakları arasında Yale Üniversitesi, Google, IBM gibi büyük ve tanınmış üniversite ve şirketler bulunuyor. Coursera platformunu Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, üniversitenin kendilerine sağladığı .edu uzantılı e-posta adresleri ile giriş yapabilecekler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ HANGİ SERTİFİKALARDAN FAYDALANABİLECEK?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, anlaşma sonrası yüzlerce kurstan faydalanabilecek. Coursera platformunda veri bilimi, işletme, bilgisayar bilimi, kişisel gelişim, bilgi teknolojisi, dil kursları, matematik, sağlık, sosyal bilimler, mühendislik gibi alanlarda yüzlerce kurs bulunuyor. Anadolu Üniversitesi öğrencileri de bu kurslardan istediğine katılabilecek.