Ankara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada
Ankaralılar Ankara'nın en iyi liseleri listesini merak ediyor. Öğrenciler ve ebeveynleri dikkat, Ankara'nın en iyi liseleri listesi taban puanı sıralamasına göre belirlendi.
Taban puanı sıralamasına göre Ankara'nın en iyi liseleri listesi belli oldu. Başkent Ankara'da yaşayan öğrenciler ile onların velileri bu listeyi merak ediyor. Ankara Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Fen Lisesi öne çıkan liseler arasında bulunuyor. Peki Ankara'nın en iyi lisesi hangisi oldu? İşte Ankara'nın en iyi liseleri listesinin ayrıntıları...
ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ
1. Çankaya: Ankara Fen Lisesi
Taban puanı: 490,47
2. Pursaklar: Ankara Pursaklar Fen Lisesi
Taban puanı: 476,99
3. Yenimahalle: Atatürk Anadolu Lisesi
Taban puanı: 471,33
4. Çankaya: Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
Taban puanı: 466,91
5. Çankaya: Cumhuriyet Fen Lisesi
Taban puanı: 466,43
6. Keçiören: Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
Taban puanı: 464,89
7. Yenimahalle: Yenimahalle Fen Lisesi
Taban puanı: 456,97
8. Etimesgut: Özkent Akbilek Fen Lisesi
Taban puanı: 452,86
9. Yenimahalle: ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 451,46
10. Çankaya: Gazi Anadolu Lisesi
Taban puanı: 449,93.