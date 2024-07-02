Ankara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada

Taban puanı sıralamasına göre Ankara'nın en iyi liseleri listesi belli oldu. Başkent Ankara'da yaşayan öğrenciler ile onların velileri bu listeyi merak ediyor. Ankara Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Fen Lisesi öne çıkan liseler arasında bulunuyor. Peki Ankara'nın en iyi lisesi hangisi oldu? İşte Ankara'nın en iyi liseleri listesinin ayrıntıları...

ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ

1. Çankaya: Ankara Fen Lisesi

Taban puanı: 490,47

2. Pursaklar: Ankara Pursaklar Fen Lisesi

Taban puanı: 476,99

3. Yenimahalle: Atatürk Anadolu Lisesi

Taban puanı: 471,33

4. Çankaya: Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi

Taban puanı: 466,91

5. Çankaya: Cumhuriyet Fen Lisesi

Taban puanı: 466,43

6. Keçiören: Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi

Taban puanı: 464,89

7. Yenimahalle: Yenimahalle Fen Lisesi

Taban puanı: 456,97

8. Etimesgut: Özkent Akbilek Fen Lisesi

Taban puanı: 452,86

9. Yenimahalle: ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 451,46

10. Çankaya: Gazi Anadolu Lisesi

Taban puanı: 449,93.