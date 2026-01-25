AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2026 kayıt takvimi ve ders seçimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2025-2026 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. AÖF öğrencileri, ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayabilecek.

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2026 kayıt takvimi ve ders seçimi
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ve kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle netleşti. Güz döneminin tamamlanmasının ardından, 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi için kayıt yenileme süreci başlayacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, ders seçimi yaparak ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra kayıtlarını yenileyebilecek.

AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri şu adımlar izlenerek gerçekleştirilecek:

Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapacak.
Ders Ekle/Sil işlemi yapılacak.
Ders seçimi sonrası oluşan ödeme bilgileri üzerinden kayıt yenileme ücreti yatırılacak.
Ödeme tamamlandıktan sonra kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olacak.
Ders seçimi yapılmadan ödeme ekranı açılmayacak ve kayıt yenileme işlemi tamamlanamayacak.

AÖF kayıt yenileme kılavuzu nereden alınır?

Öğrenciler, kayıt yenileme sürecine ilişkin detaylı bilgilere https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yayımlanan kılavuzdan ulaşabilecek.

