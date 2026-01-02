AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim yılında Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini sonuç tarihine çevirdi. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve kaç gün kaldığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Bugün itibarıyla sonuçların açıklanmasına 19 gün kaldı.

AÖL’de değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az 45 puan almaları gerekiyor. Sınavlarda her doğru cevap 10 puan değerinde hesaplanıyor.

Öğrenciler sonuçlara T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: aionet.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip ve Mesleki AÖL öğrencileri: aolweb.meb.gov.tr

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler başarı durumlarını sistem üzerinden öğrenebilecek. İtiraz ve diğer işleyiş süreçleri ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre ilerleyecek.