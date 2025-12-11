AÖL 1. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Tarihler duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavları için sınav takvimi belirlenmiş durumda. 2025–2026 eğitim yılının 1. dönemine ilişkin yazılı sınav tarihleri duyurulurken, öğrencilerin en merak ettiği başlık ise sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı oldu.

MEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre AÖL sınav merkezleri henüz açıklanmadı. Adaylar sınav giriş belgelerini ve sınav alanlarını 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren görüntüleyebilecek.

dönem yazılı sınavları ise üç oturumda yapılacak:

– 1. Oturum: 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00

– 2. Oturum: 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00

– 3. Oturum: 21 Aralık Pazar günü saat 10.00

AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerine erişim sağlandıktan sonra hangi okulda sınava gireceklerini e-Okul ve MEB sistemleri üzerinden öğrenebilecek.